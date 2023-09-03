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Восени буде бум виробництва українських дронів – Резніков

03.09.2023

Міністр оборони Олексій Резніков прогнозує суттєве збільшення виробництва українських дронів уже цієї осені.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Керівник Міноборони зазначив, що майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.

“Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося – це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже”, – додав Резніков.

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