Восени буде бум виробництва українських дронів – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков прогнозує суттєве збільшення виробництва українських дронів уже цієї осені.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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Керівник Міноборони зазначив, що майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.
“Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося – це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже”, – додав Резніков.
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