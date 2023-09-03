В Україні створили першу книжкову радіостанцію

В Україні запустили першу онлайн-радіостанцію українських авдіокнижок Sluhavka.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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В етері анонсуватимуть огляди книжок, інтерв’ю з авторами, літературні передачі тощо.

«Погодьтеся, перша онлайн-радіостанція аудіокниг в Україні звучить цікавіше, ніж черговий літературний подкаст. На додаток, подкасти виготовляти ми будемо також, як і брати в етер матеріал, який надсилатимуть інші автори, що підходить під формат нашого радіо», — зазначила співзасновниця і головна редакторка проєкту Вікторія Ділай.

Проєкт також матиме власний YouTube-канал. Послухати радіостанцію Sluhavka можна на сторінці сайту. Також на сайті є кнопка чату, за допомогою якої можна надати зворотний зв’язок чи поставити питання, що цікавлять.

«Наразі ми ведемо перемовини щодо співпраць, тому поки не будемо спойлерити. Згодом наші підписники про все дізнаються із соцмереж та етерів онлайн-радіо Sluhavka», — зазначила Вікторія Ділай.

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Ділай працює над проєктом разом зі співзасновниками Євгеном Москаленком, Віталієм Микитенком та Сергієм Бойком.

Інші учасники команди проєкту: літературознавиця, редакторка мовознавчого проєкту «Р.І.Д.», поетка Валерія Сергєєва, дикторка, теле- та радіоведуча Анна Заклецька, диктор, журналіст і радіоведучий «Українського радіо» і радіо «Промінь» Денис Денисенко, піарниця Марія Літинська, графічний дизайнер Арсен Шумейко, звукоінженер Максим Паніматченко, ілюстраторка Анна Харченко. Нещодавно диктором проєкту став актор Григорій Бакланов.

За словами Ділай, у вересні відбудеться всеукраїнська презентація проєкту у різних містах.