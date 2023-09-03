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Україна отримала під $100 млрд допомоги від початку повномасштабного 

03.09.2023

Від початку повномасштабного вторгнення рф на українську територію західні партнери надали Україні під $100 млрд допомоги у вигляді озброєння, техніки та боєприпасів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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«Тільки від США – більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите скільки це трильйонів гривень» – зазначив міністр.

Він додав, що значна частина бюджету МОУ витрачається на забезпечення військових та компенсації. «Якщо порахувати ефективність використання бюджетних коштів, то те, що ми забезпечуємо в армії, ми забезпечили дешево» – заявив Резніков.

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