Дайжест: Новини Дня – 03.09.2023

Сьогодні, 3 вересня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.
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◾️Україна отримає антидронові комплекси Slinger
Україна отримає антидронові комплекси Slinger від австралійської компанії Electro Optic Systems (EOS). Їх закупили США для потреб ЗСУ.Читай більше тут ➡
◾️ Укрзaлізниця зaпустилa новий поїзд до Польщі
Новий міжнaродний поїзд № 119/120 Київ – Хелм вирушив у перший рейс. Читай більше тут ➡
◾️“Укроборонпром” презентував Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023-2024 роки
АТ “Українська оборонна промисловість” презентувало свою Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023—2024 роки. До розробки системного документа долучилося Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та представники експертних організацій.Читай більше тут ➡
◾️В Україні вперше відкриють бібліотеку настільних ігор
У Києві 6 вересня відкриють першу в Україні бібліотеку настільних ігор. Читай більше тут ➡
◾️Восени буде бум виробництва українських дронів – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков прогнозує суттєве збільшення виробництва українських дронів уже цієї осені.Читай більше тут ➡
◾️ В Україні створили першу книжкову радіостанцію
В Україні запустили першу онлайн-радіостанцію українських авдіокнижок Sluhavka.Читай більше тут ➡
◾️ Україна отримала під $100 млрд допомоги від початку повномасштабного
Від початку повномасштабного вторгнення рф на українську територію західні партнери надали Україні під $100 млрд допомоги у вигляді озброєння, техніки та боєприпасів.Читай більше тут ➡
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