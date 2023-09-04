Тайра стала героїнею документального серіалу, присвяченому “Іграм нескорених”

Компанія, яка належить британському принцу Гаррі, виробила документальний мінісеріал, який присвячений “Іграм нескорених”. “Серце нескорених” – серіал який розповідає історії паралімпійців, колишніх військовослужбовців. Серед героїв серіалу — українська парамедикиня Юлія “Тайра” Паєвська.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“З перших «Ігор нескорених» у 2014 році ми знали, що кожен учасник матиме свій внесок у мозаїку рішучості й стійкості. Цей серіал дасть людям з усього світу вікно у зворушливі й живі історії конкурентів на шляху до Нідерландів наступного року”, — прокоментував проєкт герцог Сассекський.

“Ігри нескорених” — це паралімпійські змагання для військовослужбовців та ветеранів, які заснував у 2014 році принц Гаррі.

Документальний мінісеріал складається з 5 епізодів і розповідає про учасників цих змагань, серед яких є і українські військові: Юлія “Тайра” Паєвська та її донька Анна-Софія Пузанова. У серії, героїнею якої стала “Тайра”, принц Гаррі обговорює з учасниками посттравматичний синдром і вплив війни на психічне здоров’я.

У “Серці нескорених” можна побачити залаштунки проєкту, підготовку спортсменів, які тренуються та готуються до змагань. Документальний серіал не лише зосереджується на їхній фізичній підготовці, а й заглиблюється в їхні особисті подорожі зцілення та трансформації. Він демонструє, як сила спорту може допомогти оздоровити тіло та дух.

Хто така Юлія Паєвська

Юлія Паєвська — українська спортсменка та волонтерка. Понад 20 років вона займається айкідо, має 5 дан та очолює федерацію “Мутокукай Україна”. У 2014-му Паєвська на Майдані надавала медичну допомогу пораненим і травмованим.

15 березня 2022 року під час евакуації жінку затримали на блокпості в селищі Мангуш, що за 15 кілометрів від Маріуполя. Згодом пропагандисти зробили про жінку декілька роликів на російському ТБ. Водночас, за словами віцепрем’єрки Ірини Верещук, Росія заявляла, що не знає, де перебуває Паєвська.

17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська волонтерка Юлія Паєвська повернулась із полону росіян.

У березні 2023 року Паєвська стала лауреаткою Міжнародної премії “Найхоробріша жінка світу” (International Women of Courage Award) від Держдепартаменту США.

Зараз Юлія Паєвська очолює робочу групу при Міністерстві оборони з медичних питань.