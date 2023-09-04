Путін погодився на проведення переговорів щодо відновлення “зернової угоди” з Ердоганом

На початку зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі 4 вересня президент РФ Владімір Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у “зерновій угоді”.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.
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Ердоган заявив, що питання зернового коридору з України є найважливішим на його переговорах з російським колегою.
“Найважливішим кроком, на який сьогодні всі дивляться у відносинах між Туреччиною та Росією, є зерновий коридор. Я вважаю, що повідомлення на пресконференції буде дуже важливим кроком, особливо для слаборозвинених країн Африки”, – наголосив Ердоган, який заохочує Росію повернутись до зернової ініціативи.
Водночас Путін заявив Ердогану, що РФ відкрита до обговорення Чорноморської зернової угоди.
“Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про “зернову угоду”. Ми відкриті до переговорів з цього питання”, – додав президент Росії.
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