Повінь – зміна системи

Menu
Close

Довгоочікуваний концерт у Києві: KAZKA зіграє благодійний концерт на UYAVA

04.09.2023

8 вересня амбасадори сучасної української музики у світі — попгурт KAZKA — зіграють благодійний концерт в артпросторі UYAVA. Мета виступу — збір коштів на автівку для воїнів ЗСУ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Читай також: На 80-му Венеціанському Міжнародному Кінофестивалі вперше презентують український VR-проєкт FIRST DAY (Доба Перша)

Сьогодні KAZKA — беззаперечний лідер радіоефірів і гурт, чиї хітові пісні прослухали в мережі понад мільярд разів. Музиканти зачаровують слухачів влучними римами, глибоким тембром, сучасною етноестетикою і самобутньою філософією. Недивно, що гурт створив і об’єднав навколо себе справжню родину KAZKA.

8 вересня на гостей артпростору UYAVA чекає виступ уже досвідчених і дорослих музикантів. Цьогоріч гурт святкує 7 років із моменту створення

«Нарешті! Ми щасливі анонсувати великий сольний виступ у рідному Києві! За останні півтора року ми співали в далекій Японії, їздили туром по США й Канаді, бачили майже всю Європу. Ми з’являлися на екранах на Таймс Сквері та в районі Сібуя. Ми багато подорожували гарячими точками й давали благодійні концерти в Україні. Й от ми в Києві. У місті, де все почалось 7 років тому. В улюбленій точці на карті, яка щоразу огортає відчуттям любові та дарує найтепліші зустрічі», — ділиться думками солістка гурту Олександра Заріцька.

Приходьте на UYAVA, аби разом із KAZKA заспівати про почуття, що рятують і дають віру навіть під час повномасштабної війни!

Подія у Facebook: https://bit.ly/44AQ3NN 

Квитки: https://bit.ly/45yA30f 

  • У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
  • Україна візьме участь у “Євробаченні-2024”: в нацвідборі буде нововведення
  • В Україні вперше відкриють бібліотеку настільних ігор
  • Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта
  • Південна Корея планує надати Україні майже $400 млн протягом 2024 року
  • Мінсоцполітики ініціює запровадження електронного обліку гумдопомоги
  • До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2
  • Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України
  • В Україні засновують кримськотатарське видавництво Kitap Qalesi
  • День війни коштує Україні $100 мільйонів, — Резніков
  • В Україні створили першу книжкову радіостанцію
  • Восени буде бум виробництва українських дронів – Резніков
 