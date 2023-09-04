Довгоочікуваний концерт у Києві: KAZKA зіграє благодійний концерт на UYAVA

8 вересня амбасадори сучасної української музики у світі — попгурт KAZKA — зіграють благодійний концерт в артпросторі UYAVA. Мета виступу — збір коштів на автівку для воїнів ЗСУ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Сьогодні KAZKA — беззаперечний лідер радіоефірів і гурт, чиї хітові пісні прослухали в мережі понад мільярд разів. Музиканти зачаровують слухачів влучними римами, глибоким тембром, сучасною етноестетикою і самобутньою філософією. Недивно, що гурт створив і об’єднав навколо себе справжню родину KAZKA.

8 вересня на гостей артпростору UYAVA чекає виступ уже досвідчених і дорослих музикантів. Цьогоріч гурт святкує 7 років із моменту створення

«Нарешті! Ми щасливі анонсувати великий сольний виступ у рідному Києві! За останні півтора року ми співали в далекій Японії, їздили туром по США й Канаді, бачили майже всю Європу. Ми з’являлися на екранах на Таймс Сквері та в районі Сібуя. Ми багато подорожували гарячими точками й давали благодійні концерти в Україні. Й от ми в Києві. У місті, де все почалось 7 років тому. В улюбленій точці на карті, яка щоразу огортає відчуттям любові та дарує найтепліші зустрічі», — ділиться думками солістка гурту Олександра Заріцька.

Приходьте на UYAVA, аби разом із KAZKA заспівати про почуття, що рятують і дають віру навіть під час повномасштабної війни!

Подія у Facebook: https://bit.ly/44AQ3NN

Квитки: https://bit.ly/45yA30f