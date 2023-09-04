Комітет Ради підтримав відставку Олексія Резнікова

У понеділок, 4 вересня, комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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16 депутатів проголосували “за”, двоє утримались.

Своєю чергою комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна.

Раніше Олексій Резніков написав у Twitter, що подав до Верховної Ради заяву про свою відставку.

“Я подав заяву про відставку голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Для мене було честю служити українському народу та працювати на українську армію протягом останніх 22 місяців, найважчого періоду сучасної історії України”, – написав нардеп Ярослав Железняк.

Згодом заяву Резнікова підтвердив голова ВР Руслан Стефанчук у Facebook.

“До Верховної Ради України надійшла заява від Олексія Резнікова про відставку з посади Міністра оборони України”, – написав він.

За словами Стефанчука, заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.