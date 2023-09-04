НАЗК відновило доступ до Реєстру корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розширило можливість доступу до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили порушення, пов’язані з корупцією. При цьому були враховані питання безпеки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила пресслужба НАЗК.

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«Україна перебуває у стані війни більше півтора року, але це не зупиняє її шлях вперед для досягнення перемоги доброчесності, а отже і нульової толерантності до корупції», — наголошує Агентство.