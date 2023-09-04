Ердоган і Путін не домовилися про відновлення “зернової угоди”: результати зустрічі

Президенти Туреччини та росії не досягли згоди щодо виконання москвою вимог, включених в угоду Чорноморської зернової ініціативи та відновлення “зернового коридору” під час своєї зустрічі в Сочі.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Одним із питань, на якому ми зосередилися, було відновлення Чорноморської ініціативи. Альтернативні пропозиції, винесені на порядок денний, не могли запропонувати постійну модель, таку як Чорноморське співробітництво… У цьому контексті ми підготували новий пакет пропозицій для ООН та готові провести консультації в цьому напрямку”, – сказав Реджепа Тайїпа Ердоган.
путін, у свою чергу, наголосив, що зобов’язання по угоді, які стосувалися російської сторони, не були виконані, і РФ готова повернутися до угоди, якщо її умови будуть виконані в повному обсязі.
Президент Ердоган підкреслив, що Туреччина готова знову активно відігравати посередницьку роль для припинення війни та досягнення миру.
Щодо постачання російського зерна, сторони повідомили про домовленість поставити 1 млн тонн у найбідніші країни за участі Катару. При цьому, за словами Путіна, цей проєкт не є альтернативою чи заміною Чорноморського зернового коридору.
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