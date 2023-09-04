На порталі «Дія» з’явились нові сервіси для батьків з дітьми

На порталі «Дія» відтепер доступні чотири нові послуги для сімей з дітьми.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Page.

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«Цифровізація соціальної сфери спрощує життя тисяч українців та економить сотні годин. Тепер на порталі Дія доступно ще більше соціальних сервісів, які допоможуть родинам подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави», — йдеться у дописі віцепрем’єра-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За словами міністра цифрової трансформації, у «Дії» з’явились чотири нових сервіси:

Допомога на дитину одинокій матері або батьку;

Допомога при усиновленні дитини;

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

Допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

«Щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі «Дія», вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або Дія.Підписом. Це все. Без нудних бюрократичних процедур, довгих черг і поїздок у держустанови. Зручно та швидко», — пояснив Михайло Федоров.