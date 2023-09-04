Дайжест: Новини Дня – 04.09.2023

Сьогодні, 4 вересня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️Окупанти поранили в Україні вже 1119 дітей

Російські загарбники за час повномасштабної війни вбили в Україні щонайменше 503 дітей, ще 1119 дітям завдали поранень різного ступеня тяжкості.Читай більше тут ➡

◾️ День війни коштує Україні $100 мільйонів, — Резніков

Один день війни обходиться Україні у 100 мільйонів доларів.Читай більше тут ➡

◾️Україна оскаржуватиме обмеження ЄС на зерно в разі продовження заборони – ОП

Україна оскаржуватиме будь-яке продовження заборони на імпорт зерна п’ятьма країнами Європейського Союзу, оскільки вона прагне покласти край запровадженим обмеженням, заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю Bloomberg.Читай більше тут ➡

◾️Україна та Франція домовилися про навчання пілотів — Зеленський

Україна досягла ключової угоди щодо навчання українських пілотів у Франції. Читай більше тут ➡

◾️Тайра стала героїнею документального серіалу, присвяченому “Іграм нескорених”

Компанія, яка належить британському принцу Гаррі, виробила документальний мінісеріал, який присвячений “Іграм нескорених”. “Серце нескорених” – серіал який розповідає історії паралімпійців, колишніх військовослужбовців.

Серед героїв серіалу — українська парамедикиня Юлія “Тайра” Паєвська.Читай більше тут ➡

◾️ Красиві вірші про українську мову

Українська мова – це скарб, що лежить в самому серці України. Мова має глибокі історичні коріння і багатий літературний спадок. Вона виникла на основі стародавніх слов’янських діалектів і з часом розвинулася в самостійну мову з власною граматикою та багатою лексикою.Читай більше тут ➡

◾️ Путін погодився на проведення переговорів щодо відновлення “зернової угоди” з Ердоганом

На початку зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі 4 вересня президент РФ Владімір Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у “зерновій угоді”.Читай більше тут ➡

◾️ Довгоочікуваний концерт у Києві: KAZKA зіграє благодійний концерт на UYAVA

8 вересня амбасадори сучасної української музики у світі — попгурт KAZKA — зіграють благодійний концерт в артпросторі UYAVA. Мета виступу — збір коштів на автівку для воїнів ЗСУ.Читай більше тут ➡

◾️ Комітет Ради підтримав відставку Олексія Резнікова

У понеділок, 4 вересня, комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.Читай більше тут ➡

◾️ НАЗК відновило доступ до Реєстру корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розширило можливість доступу до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили порушення, пов’язані з корупцією. При цьому були враховані питання безпеки.Читай більше тут ➡

◾️ Ердоган і Путін не домовилися про відновлення “зернової угоди”: результати зустрічі

Президенти Туреччини та росії не досягли згоди щодо виконання москвою вимог, включених в угоду Чорноморської зернової ініціативи та відновлення “зернового коридору” під час своєї зустрічі в Сочі.Читай більше тут ➡

◾️ На порталі «Дія» з’явились нові сервіси для батьків з дітьми

На порталі «Дія» відтепер доступні чотири нові послуги для сімей з дітьми. Читай більше тут ➡