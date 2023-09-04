Привітання з Днем благодійності 2023: вірші та картинки

День благодійності – це свято добра, цього дня люди в усьому світі об’єднуються, щоб підтримати та допомогти тим, хто потребує допомоги найбільше. Свято відзначається акціями благодійності, зборами коштів на потреби громадських та гуманітарних організацій, а також розповсюдженням ідей взаємодопомоги та спільності. Цей день нагадує нам про важливість допомоги і підтримки інших і надихає на вчинки доброти та милосердя.

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Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023 Привітання з Днем благодійності 2023

***

З днем благодійника вітаю!

Бажаю людям допомагати!

Нехай завжди любов та щастя

Панують в твоїй хаті!

Оселя пахне свіжим хлібом,

В печі печуться пироги,

Й нехай тобі усяка справа

Буває завжди до снаги!

Завзяття, радості, та долі,

Та щоб намріяне збулося,

Й щоби на українськім полі

Тобі всміхалося колосся!

***

Роби добро, допомагай скоріше людям,

Нехай стане наш світ кращим, добріші,

Благодійністю займатися не складно,

Благодійність робить дух твій сильніше.

Недарма усім світом зараз відзначаємо,

Такий ось відмінний, значимий день,

З яким тебе від душі вітаю,

Нехай життя твоє буде яскравіше вогнів!

***

З днем ​​благодійності

Вас я вітаю,

На добро бути щедрими

Людям всім бажаю.

Не проходьте повз

Простягнутої руки,

Чужі не майте

Помилки і гріхи.

Добро, що віддаєте,

Стократ назад повернеться,

людська вдячність

Щастям обернеться.

***

З днем ​​благодійності,

Щастя і рішучості,

серця натхненного

І проникливого.

У справі – твердої стійкості,

Якщо треба – жвавості,

Чесності, душевності

І благословення.

***

З Днем благодійництва!

Бажаю радості і блага,

Милосердя, рішучості,

Всього, чого для щастя треба.

Поділися всім тим, що ти маєш,

Щоб людям подарувати добро.

Тоді прийде, що і не смієш

Просити у Бога свого.

Душа прагне нехай допомогти

Тому, хто раптом в нужду потрапив.

Суми нехай несуться геть,

Щоб світ навколо прекрасніше став.

***

Хочу привітати тебе з Міжнародним днем ​​благодійності. Нехай кожен день, кожну мить дарує натхнення та наснагу робити щось добре, благе, нехай у твоєму житті завжди є можливість допомогти іншому, протягнути руку допомоги нужденному людині, нехай у твоєму житті також є люди, які в будь-який момент зможуть допомогти і тобі . Роби добро і у відповідь отримуй вдвічі більше.

***

З днем ​​благодійності! Це день доброти і милосердя. Нехай же чуйних і чуйних людей на Землі буде все більше, адже завдяки саме їм життя багатьох набуває нових барв!

***

З Днем благодійництва! Як вона потрібна,

Знає в повній точності кожна країна.

То в районах лиха потрібен волонтер,

Те йде про бідність в світі розмову.

Усюди справу добре допомагати поспішає,

Ти його намагаєшся робити від душі.

На планеті доброго більше стане нехай,

І підуть всі біди геть, та й згине смуток!

***

З днем ​​благодійності,

Щастя і рішучості,

серця натхненного

І проникливого.

У справі – твердої стійкості,

Якщо треба – жвавості,

Чесності, душевності

І благословення.

***

Відзначає Україна

День благодійності.

Це – сплеск добра і щастя

У кам’яної дійсності.

Знаходити бажаю в серце

Місце обділеним.

До вас повернеться доброта

Радістю величезною.

***

Вітаю з Міжнародним днем ​​благодійності. Нехай кожен день твого життя буде таким же добрим, щедрим, світлим, як серця благодійних людей. Роби добро без користі і отримуй бумеранг щастя у відповідь.

***

Нехай кожен буде добрий,

Нехай кожен буде щедрий

І по можливості допоможе

Комусь із своїх скромних надр.

Нехай благодійності день

Нагороджений Подякою буде,

І кожному нехай за пожертвуване

У сто крат прибуде.

***

З днем ​​благодійності

Вас я вітаю,

На добро бути щедрими

Людям всім бажаю.

Не проходьте повз

Простягнутої руки,

Чужі не майте

Помилки і гріхи.

Добро, що віддаєте,

Стократ назад повернеться,

людська вдячність

Щастям обернеться.

***