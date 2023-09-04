Привітання з Днем благодійності 2023: вірші та картинки

День благодійності – це свято добра, цього дня люди в усьому світі об’єднуються, щоб підтримати та допомогти тим, хто потребує допомоги найбільше. Свято відзначається акціями благодійності, зборами коштів на потреби громадських та гуманітарних організацій, а також розповсюдженням ідей взаємодопомоги та спільності. Цей день нагадує нам про важливість допомоги і підтримки інших і надихає на вчинки доброти та милосердя.
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Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023Привітання з Днем благодійності 2023
***
З днем благодійника вітаю!
Бажаю людям допомагати!
Нехай завжди любов та щастя
Панують в твоїй хаті!
Оселя пахне свіжим хлібом,
В печі печуться пироги,
Й нехай тобі усяка справа
Буває завжди до снаги!
Завзяття, радості, та долі,
Та щоб намріяне збулося,
Й щоби на українськім полі
Тобі всміхалося колосся!
***
Роби добро, допомагай скоріше людям,
Нехай стане наш світ кращим, добріші,
Благодійністю займатися не складно,
Благодійність робить дух твій сильніше.
Недарма усім світом зараз відзначаємо,
Такий ось відмінний, значимий день,
З яким тебе від душі вітаю,
Нехай життя твоє буде яскравіше вогнів!
***
З днем благодійності
Вас я вітаю,
На добро бути щедрими
Людям всім бажаю.
Не проходьте повз
Простягнутої руки,
Чужі не майте
Помилки і гріхи.
Добро, що віддаєте,
Стократ назад повернеться,
людська вдячність
Щастям обернеться.
***
З днем благодійності,
Щастя і рішучості,
серця натхненного
І проникливого.
У справі – твердої стійкості,
Якщо треба – жвавості,
Чесності, душевності
І благословення.
***
З Днем благодійництва!
Бажаю радості і блага,
Милосердя, рішучості,
Всього, чого для щастя треба.
Поділися всім тим, що ти маєш,
Щоб людям подарувати добро.
Тоді прийде, що і не смієш
Просити у Бога свого.
Душа прагне нехай допомогти
Тому, хто раптом в нужду потрапив.
Суми нехай несуться геть,
Щоб світ навколо прекрасніше став.
***
Хочу привітати тебе з Міжнародним днем благодійності. Нехай кожен день, кожну мить дарує натхнення та наснагу робити щось добре, благе, нехай у твоєму житті завжди є можливість допомогти іншому, протягнути руку допомоги нужденному людині, нехай у твоєму житті також є люди, які в будь-який момент зможуть допомогти і тобі . Роби добро і у відповідь отримуй вдвічі більше.
***
З днем благодійності! Це день доброти і милосердя. Нехай же чуйних і чуйних людей на Землі буде все більше, адже завдяки саме їм життя багатьох набуває нових барв!
***
З Днем благодійництва! Як вона потрібна,
Знає в повній точності кожна країна.
То в районах лиха потрібен волонтер,
Те йде про бідність в світі розмову.
Усюди справу добре допомагати поспішає,
Ти його намагаєшся робити від душі.
На планеті доброго більше стане нехай,
І підуть всі біди геть, та й згине смуток!
***
З днем благодійності,
Щастя і рішучості,
серця натхненного
І проникливого.
У справі – твердої стійкості,
Якщо треба – жвавості,
Чесності, душевності
І благословення.
***
Відзначає Україна
День благодійності.
Це – сплеск добра і щастя
У кам’яної дійсності.
Знаходити бажаю в серце
Місце обділеним.
До вас повернеться доброта
Радістю величезною.
***
Вітаю з Міжнародним днем благодійності. Нехай кожен день твого життя буде таким же добрим, щедрим, світлим, як серця благодійних людей. Роби добро без користі і отримуй бумеранг щастя у відповідь.
***
Нехай кожен буде добрий,
Нехай кожен буде щедрий
І по можливості допоможе
Комусь із своїх скромних надр.
Нехай благодійності день
Нагороджений Подякою буде,
І кожному нехай за пожертвуване
У сто крат прибуде.
***
З днем благодійності
Вас я вітаю,
На добро бути щедрими
Людям всім бажаю.
Не проходьте повз
Простягнутої руки,
Чужі не майте
Помилки і гріхи.
Добро, що віддаєте,
Стократ назад повернеться,
людська вдячність
Щастям обернеться.
***
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