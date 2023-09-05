Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow

Україні буде передано вісім ракет Sea Sparrow. Міністерство оборони Бельгії викупило у Німеччини партію з 14 ракет класу “море-повітря” Sea Sparrow. Цю інформацію надає бельгійське видання L’Echo.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Delo.ua.
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Кожна ракета обійшлася Бельгії у 7000 євро.
Крім того, кабінет міністрів Бельгії підтвердив, що на засіданні уряду в п’ятницю розглянуть рішення щодо нової поставки обладнання українським військам на суму трохи більше 150 000 євро. Ця пропозиція є доповненням до інших уже оголошених планів допомоги.
У Бельгії вважають, що Україна зможе переробити ці ракети в ракети на “земля-повітря” або оснастити ними безпілотники.
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