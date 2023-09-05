Німеччина поставила Україні першу партію щойно вироблених снарядів до Gepard

Німеччина передала Україні щойно вироблені на відновленій виробничій лінії боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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У Міноборони Німеччини зазначили, що будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів раніше успішно завершили в амбітні терміни, що дозволило здійснити першу поставку п’ятизначної кількості снарядів в Україну.

“Війна в Україні майже щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох важливих аспектах”, – заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

“Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних перешкод запустили виробництво”, – додав він.