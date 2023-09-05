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Українська школа в Марселі безплатно отримала підручники та художню літературу

05.09.2023

Українська суботня школа «Пролісок» у французькому Марселі безплатно отримала підручники та художню літературу у межах проєкту «Українським дітям – українську книгу».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Тепер українські діти, які були вимушені переїхати у Марсель через війну, матимуть можливість навчатися рідною мовою. Благодійна акція має на меті безкоштовно забезпечити дітей, які змушені були переселитися рятуючись від російських агресорів, підручниками, навчальними посібниками, художньою літературою», – ідеться у дописі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Проєкт був започаткований 15 березня 2022 року за підтримки Офісу Президента України, Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства закордонних справ України.

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