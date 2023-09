Інформаційна довідка Всесвітній день прибирання 2023 в Україні

16 вересня 2023 року під гаслом «Хай небо буде мирним, а Україна чистою!» у 24 регіонах з дотриманням обмежень воєнного часу, враховуючи норми безпеки та географічні особливості регіонів, Україна традиційно приєднається до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» разом з 70 мільйонами учасників у 191 країні Світу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Основна мета – формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання ресурсів серед громадян, об’єднання зусиль заради екологічного майбутнього.

“Участь кожного важлива. В часи екологічної катастрофи та щоденного екоциду потрібно разом робити екологічне відновлення і розвивати свідоме, соціально та екологічно відповідальне громадянське суспільство, розвивати культуру чистоти та правильного поводження з відходами, дбати про довкілля, зберегти природні ресурси, адже екосистема – це наше життя, здоров’я, повітря, вода, земля, їжа, тваринний та рослинний світ. Дякую кожному, хто не залишається осторонь, боронить нашу державу та сприяє відновленню. Закликаю всіх долучитись до найбільшого екоруху країни та разом боронити екологічний фронт та зробити Україну чистою” – Юлія Мархель, координаторка World Cleanup Day в Україні.

У зв’язку з воєнним станом, учасників закликають не робити масові скупчення та брати участь лише у прибираннях на рекомендованих та дозволених органами місцевого самоврядування локаціях, попередньо пройшовши інструктажі техніки безпеки, навчання та під час сигналу тривоги спускатись в укриття. Прохання не публікувати адреси та час локацій на відкритих інформаційних ресурсах, а сторіси та пости в соціальних мережах робити не раніше ніх за 2 години після завершення роботи локацій.

Участь візьмуть комерційні та некомерційні організації, компанії та державні установи, співробітники яких приєднуються в різних форматах на рівні корпоративної соціальної відповідальності, засоби масової інформації, освітяни, лідери думок, пересічні громадяни.

Для закладів освіти відбудеться конкурс. Детальніше про нього та умови участі можна дізнатися у Положенні за посиланням: https://cutt.ly/nflKgaR

Формати участі будуть різні в залежності від географічного розташування та безпеки:

Для всіх, онлайн: Цифрове прибирання можна реалізувати в будь-якому зручному місці та в будь-який час. Видалення зайвої інформації зі своїх гаджетів, хмарних сховищ, електронних та інтернет-ресурсів, дозволить розвантажити центри баз даних, на підтримку яких витрачається величезна кількість енергії, це прибирання зменшить кількість викидів CO2 в атмосферу – реєстрація результатів на сайті letsdoitukraine.org/digitalcleanup.

Українці за кордоном також можуть приєднатися. Організувати онлайн або офлайн прибирання, подякувати приймаючим містам та підтримати своє рідне місто навіть на відстані.

Важливо! Зареєструйте результат своєї участі у Всесвітньому дні прибирання за посиланням до 25 вересня 2023 року включно https://forms.gle/zjQtrZoL3KXZ5hP18

Повний інструктаж з протимінної безпеки можна переглянути за посиланням: https://letsdoitukraine.org/2023/07/ldu-instructions-bezpeka-wcd-2023/

Організатори підготували ряд заходів:

Національний бриф координаторів всіх рівнів Всесвітнього дня прибирання 5 вересня 2023 року 10:00-12:00Онлайн ZOOM з трансляцією на https://www.facebook.com/letsdoitukraineecoЗапрошуються: активісти, КСВ координатори, координатори від закладів освіти, координатори корпоративних учасників, координатори українських локацій за кордономВсесвітній день прибирання16 вересня 2023 року 10:00-14:00Активності адаптивних форматів, всі бажаючі, Зареєструйте результат своєї участі у Всесвітньому дні прибирання за посиланням до 25 вересня 2023 року включно https://forms.gle/zjQtrZoL3KXZ5hP18Всеукраїнський молодіжний екологічний форум30 вересня-1 жовтня 2023 рокуКоординатори областей, партнери, медіа, найактивніші волонтери країниНаціональна прес – конференція Укрінформ. Засідання Національного організаційного комітету за підсумками проведення Всесвітнього дня прибирання в Україні2 жовтня 2023 року (час уточнюється) Укрінформ

Організатор Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» спільно з міжнародним рухом «Let’s Do It World» за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру позашкільної освіти, Національного еколого-натуралістичного центру, Київської міської державної адміністрації, Європейської Бізнес Асоціації, Товариства Червоного Хреста України, Всеукраїнського молодіжного центру, Міжнародного молодіжного руху «School Recycling World», Національної молодіжної ради, Асоціації молодіжних рад України, корпорації «Біосфера», інформаційний партнер телеканал «Київ», органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа. В рамках співпраці з гуманітарним напрямом Нової пошти.

Приєднуйтесь у своєму безпечному форматі 16 вересня 2023 року та зробіть свій внесок у збереженні довкілля України та Світу!

Деталі в новинах на сайті www.letsdoitukraine.org.

Довідково

Всесвітній день прибирання в Україні за 5 років об’єднав 1 082 501, учасники прибрали Україну від 4647 тонн сміття та 456,5 тонн знайденого відправили на вторинну переробку, детальніше:

У 2022 році до Всесвітнього дня прибирання в Україні долучилися 119 926 учасників у 24 регіонах. Спільними зусиллями вдалося зібрати 2439 тонн відходів, з яких 70,5 тонн знайденої вторинної сировини здали на переробку.

У 2021 році до масштабної толоки долучилося 311 655 учасників, які зібрали 1022 тонни зібраного сміття, з яких 70 тонн знайдених відходів відправили на переробку.

У 2020 рік на прибирання вийшло 138 920 учасників. Спільними зусиллями було зібрано 763 тонни зібраного сміття, 182 тонни вторинної сировини здали на переробку.

2019 рік 300 000 навчальні заклади 14 687 учасники, 48 тонн сміття, 21,5 тонн здали на переробку.

2018 році 212 тисяч учасників, 375 тонн сміття, 112,5 тонн з яких здали на переробку.