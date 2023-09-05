На Київщині відкрили для проїзду міст через річку Ірпінь

У Стоянці відкрили всі чотири смуги для руху автотранспорту на відремонтованому мосту через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ–Чоп.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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Траса М-06 Київ–Чоп – одна з головних транспортних артерій України. У Мінвідновлення пояснюють, що запуск повноцінного руху дозволить збільшити пропускну можливість мосту для автотранспорту, а також покращить сполучення між населеними пунктами Київського регіону.
Правий проїзд мосту був відремонтований в стислі терміни. Вже в листопаді 2022 року рух був відновлений. Лівий проїзд потрібно було відбудовувати з нуля. Дорожники заклали фундамент, опори та встановили нові залізобетонні балки, облаштували освітлення, сучасне водовідведення, зробили гідроізоляцію, уклали два шари асфальтобетонного покриття.
Обидва проїзди мосту успішно пройшли випробування. У міністерстві зауважують, що міст відповідає сучасним транспортним навантаженням.
Всього від початку року по всій Україні відновлено 19 мостів. Ще на понад 60 тривають будівельні роботи.
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
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