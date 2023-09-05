РФ представила умови : “зернова угода” в обмін на пом’якшення санкцій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на спроби президента Туреччини Реджепа Ердогана переконати президента РФ Володимира Путіна відновити “зернову угоду” в обмін на приєднання Россільгоспбанку до системи SWIFT і пом’якшення санкцій щодо російських добрив.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Фокус.
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За словами Дмитра Кулеби, напередодні переговорів між турецьким і російським лідерами у Києва були “плідні контакти” з Анкарою. Міністр підкреслив, що українська сторона чітко донесла свою позицію. Київ не повинен піддаватися на шантаж Москви. Міністр зазначив, що Росія сама створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати.
“Наша позиція справедлива. Ми не повинні далі бути заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати”, — сказав Дмитро Кулеба.
Глава МЗС України заявив, що у відомстві вивчать результати переговорів Ердогана з Путіним, однак рішення щодо “зернової угоди” ухвалюватимуть, виходячи з принципових позицій Києва. Зокрема, йдеться про збереження санкційного тиску на РФ.
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“Утім, зазначу, що жодних санкцій проти сільськогосподарської продукції Росії насправді немає і це спекуляція Росії”, — додав міністр.