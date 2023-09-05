Верховна Рада відправила Резнікова у відставку

Верховна Рада схвалила відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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“За” – 327 нардепів.

По фракціях:

СН – 210;

ЄС – 24;

Батьківщина – 11;

Платформа за життя та мир- 20;

За майбутнє – 11;

Голос – 10;

Довіра – 15;

Відновлення України – 12;

Позафракційні – 14.

Міністр особисто відзвітував за 552 дні своєї роботи на посаді.

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