Верховна Рада відправила Резнікова у відставку

Верховна Рада схвалила відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
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“За” – 327 нардепів.
По фракціях:
- СН – 210;
- ЄС – 24;
- Батьківщина – 11;
- Платформа за життя та мир- 20;
- За майбутнє – 11;
- Голос – 10;
- Довіра – 15;
- Відновлення України – 12;
- Позафракційні – 14.
Міністр особисто відзвітував за 552 дні своєї роботи на посаді.
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- Джерело: Новини Ю