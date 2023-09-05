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Верховна Рада відправила Резнікова у відставку

05.09.2023

Верховна Рада схвалила відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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“За” – 327 нардепів.

По фракціях:

  • СН – 210;
  • ЄС – 24;
  • Батьківщина – 11;
  • Платформа за життя та мир- 20;
  • За майбутнє – 11;
  • Голос – 10;
  • Довіра – 15;
  • Відновлення України – 12;
  • Позафракційні – 14.

Міністр особисто відзвітував за 552 дні своєї роботи на посаді.

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  • Джерело:  Новини Ю
 