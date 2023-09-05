В артпросторі UYAVA пройде фестиваль сучасної електронної сцени ELECTRO ОСІНЬ: лайнап

Артпростір UYAVA зустрічає осінні дні фестивалем сучасної електроніки ELECTRO ОСІНЬ, де кожен охочий зможе розчинитись у потужній та несамовитій музиці. Захід триватиме одразу 2 дні — 9 та 10 вересня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Під час заходу команда UYAVA збиратиме кошти на баггі для 3-ї окремої штурмової бригади.

На гостей фестивалю чекатимуть виступи понад 20 українських артистів, яка запалять на атмосферній локації просто неба.

Хто зіграє 9 вересня:

thekomakoma зі своїм неповторним шармом даруватиме слухачам інопланетну музику із наївними та добрими текстами;

зі своїм неповторним шармом даруватиме слухачам інопланетну музику із наївними та добрими текстами; київський проєкт TONKA продемонструє, як звучить український «інтелігентний поп»;

продемонструє, як звучить український «інтелігентний поп»; український інді-гурт Disappeared Completely покажуть гостям Uyava нових себе із гаражним блюз-роковим звучанням;

покажуть гостям Uyava нових себе із гаражним блюз-роковим звучанням; київський електронний продюсер та діджей Shadow Unit запалить артпростір своїми потужними ритмами;

запалить артпростір своїми потужними ритмами; українська співачка Love, Mary потішить піснями в стилі інді-поп із танцювальними мотивами;

потішить піснями в стилі інді-поп із танцювальними мотивами; додасть гарного настрою електронний проєкт POBO (Sasha Zhylyayev b2b Maurin)

Хто виступить 10 вересня:

EBM-гурт із Дніпра Kurs Valüt покаже, як майстерно поєднує машинне звучання, синтезатори та іронічні гостро-соціальні тексти;

покаже, як майстерно поєднує машинне звучання, синтезатори та іронічні гостро-соціальні тексти; барабанщик ВГНВЖ Стас Іващенко продемонструє, як відображає своє внутрішнє «Я» через електронну музику в проєкті SI Process;

сольний проєкт Ігоря Кириленка Hidden Element даруватиме качове поєднання брейкбіту, техно та ембієнту;

даруватиме качове поєднання брейкбіту, техно та ембієнту; гіпнотичний електронний дует Karoon наповнюватиме артпростір насиченими та важкими електронні ритмами;

наповнюватиме артпростір насиченими та важкими електронні ритмами; дует Eternity UA поділиться своїми драматичними та несподіваними сетами, які можуть нагадувати американські гірки;

поділиться своїми драматичними та несподіваними сетами, які можуть нагадувати американські гірки; Sasha Dog, що називає себе справжнім розкопувачем музики, покаже гостям Uyava власні електронні скарби.

Приходьте на фестиваль, аби нагадати собі, якою силою є наші спільні зусилля, та побачити, скільки прекрасного може зробити музика. До зустрічі на ELECTRO ОСІНЬ!

Квитки: https://bit.ly/3qOP3YM

Подія на Facebook: https://bit.ly/3L87a2t

Команда артпростру турбується про безпеку своїх гостей. Поряд із локацією є два укриття та метро «Виставковий Центр».