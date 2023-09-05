В артпросторі UYAVA пройде фестиваль сучасної електронної сцени ELECTRO ОСІНЬ: лайнап

Артпростір UYAVA зустрічає осінні дні фестивалем сучасної електроніки ELECTRO ОСІНЬ, де кожен охочий зможе розчинитись у потужній та несамовитій музиці. Захід триватиме одразу 2 дні — 9 та 10 вересня.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.
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Під час заходу команда UYAVA збиратиме кошти на баггі для 3-ї окремої штурмової бригади.
На гостей фестивалю чекатимуть виступи понад 20 українських артистів, яка запалять на атмосферній локації просто неба.
Хто зіграє 9 вересня:
- thekomakoma зі своїм неповторним шармом даруватиме слухачам інопланетну музику із наївними та добрими текстами;
- київський проєкт TONKA продемонструє, як звучить український «інтелігентний поп»;
- український інді-гурт Disappeared Completely покажуть гостям Uyava нових себе із гаражним блюз-роковим звучанням;
- київський електронний продюсер та діджей Shadow Unit запалить артпростір своїми потужними ритмами;
- українська співачка Love, Mary потішить піснями в стилі інді-поп із танцювальними мотивами;
- додасть гарного настрою електронний проєкт POBO (Sasha Zhylyayev b2b Maurin)
Хто виступить 10 вересня:
- EBM-гурт із Дніпра Kurs Valüt покаже, як майстерно поєднує машинне звучання, синтезатори та іронічні гостро-соціальні тексти;
- барабанщик ВГНВЖ Стас Іващенко продемонструє, як відображає своє внутрішнє «Я» через електронну музику в проєкті SI Process;
- сольний проєкт Ігоря Кириленка Hidden Element даруватиме качове поєднання брейкбіту, техно та ембієнту;
- гіпнотичний електронний дует Karoon наповнюватиме артпростір насиченими та важкими електронні ритмами;
- дует Eternity UA поділиться своїми драматичними та несподіваними сетами, які можуть нагадувати американські гірки;
- Sasha Dog, що називає себе справжнім розкопувачем музики, покаже гостям Uyava власні електронні скарби.
Приходьте на фестиваль, аби нагадати собі, якою силою є наші спільні зусилля, та побачити, скільки прекрасного може зробити музика. До зустрічі на ELECTRO ОСІНЬ!
Квитки: https://bit.ly/3qOP3YM
Подія на Facebook: https://bit.ly/3L87a2t
Команда артпростру турбується про безпеку своїх гостей. Поряд із локацією є два укриття та метро «Виставковий Центр».
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