Держкіно і Словацький інститут кінематографії підписали меморандум про співпрацю

Словацький інститут кінематографії і Державне агентство України з питань кіно 4 вересня на Тижні українського кіно у Словацькій Республіці підписали Меморандум про співпрацю.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.
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Зазначається, що ініціатива покликана заохочувати співпрацю кіновиробників, продюсерів та кінопрофесіоналів обох країн та підтримувати розвиток спільних проєктів, які мають потенціал перерости у фільми високої якості.
З українського боку документ підписала Голова Держкіно Марина Кудерчук, зі словацького – генеральний директор Словацького інституту кінематографії Петер Дубецкий.
Меморандум передбачає:
- співпрацювати для просування своїх країн у рамках виробництва кіно- та аудіовізуальних творів,
- сприяння укладенню угод про спільне виробництво аудіовізуальних творів з метою сприяння розвитку кіно та аудіовізуальної галузі,
- просування (кожен на своїй території) ініціативи, спрямовані на сприяння розвитку спільних проєктів у галузі,
- допомога новому поколінню професіоналів у кіно- та аудіовізуальній галузі в реалізації своїх проєктів на міжнародному рівні,
- сприяння розвитку спільної діяльності, спрямованої на підтримку зростання та міжнародного розвитку кіно- та аудіовізуальної галузі в кожній країні,
- розповсюдженню творів та розвитку проєктів спільного виробництва між країнами та професійному та освітньому обмінові.
Меморандум про співпрацю є чинним один рік, після чого автоматично поновлюється.
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