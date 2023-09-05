Повінь – зміна системи

Menu
Close

Держкіно і Словацький інститут кінематографії підписали меморандум про співпрацю

05.09.2023

Словацький інститут кінематографії і Державне агентство України з питань кіно 4 вересня на Тижні українського кіно у Словацькій Республіці підписали Меморандум про співпрацю.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

Читай також: Україна отримала під $100 млрд допомоги від початку повномасштабного 

Зазначається, що ініціатива покликана заохочувати співпрацю кіновиробників, продюсерів та кінопрофесіоналів обох країн та підтримувати розвиток спільних проєктів, які мають потенціал перерости у фільми високої якості.

З українського боку документ підписала Голова Держкіно Марина Кудерчук, зі словацького – генеральний директор Словацького інституту кінематографії Петер Дубецкий.

Меморандум передбачає:

  • співпрацювати для просування своїх країн у рамках виробництва кіно- та аудіовізуальних творів,
  • сприяння укладенню угод про спільне виробництво аудіовізуальних творів з метою сприяння розвитку кіно та аудіовізуальної галузі,
  • просування (кожен на своїй території) ініціативи, спрямовані на сприяння розвитку спільних проєктів у галузі,
  • допомога новому поколінню професіоналів у кіно- та аудіовізуальній галузі в реалізації своїх проєктів на міжнародному рівні,
  • сприяння розвитку спільної діяльності, спрямованої на підтримку зростання та міжнародного розвитку кіно- та аудіовізуальної галузі в кожній країні,
  • розповсюдженню творів та розвитку проєктів спільного виробництва між країнами та професійному та освітньому обмінові.

Меморандум про співпрацю є чинним один рік, після чого автоматично поновлюється.

  • У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
  • Україна візьме участь у “Євробаченні-2024”: в нацвідборі буде нововведення
  • В Україні вперше відкриють бібліотеку настільних ігор
  • Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму
  • На порталі «Дія» з’явились нові сервіси для батьків з дітьми
  • Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта
  • Південна Корея планує надати Україні майже $400 млн протягом 2024 року
  • Мінсоцполітики ініціює запровадження електронного обліку гумдопомоги
  • До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2
  • Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України
  • В Україні засновують кримськотатарське видавництво Kitap Qalesi
  • День війни коштує Україні $100 мільйонів, — Резніков
  • В Україні створили першу книжкову радіостанцію
 