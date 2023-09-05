Держкіно і Словацький інститут кінематографії підписали меморандум про співпрацю

Словацький інститут кінематографії і Державне агентство України з питань кіно 4 вересня на Тижні українського кіно у Словацькій Республіці підписали Меморандум про співпрацю.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

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Зазначається, що ініціатива покликана заохочувати співпрацю кіновиробників, продюсерів та кінопрофесіоналів обох країн та підтримувати розвиток спільних проєктів, які мають потенціал перерости у фільми високої якості.

З українського боку документ підписала Голова Держкіно Марина Кудерчук, зі словацького – генеральний директор Словацького інституту кінематографії Петер Дубецкий.

Меморандум передбачає:

співпрацювати для просування своїх країн у рамках виробництва кіно- та аудіовізуальних творів,

сприяння укладенню угод про спільне виробництво аудіовізуальних творів з метою сприяння розвитку кіно та аудіовізуальної галузі,

просування (кожен на своїй території) ініціативи, спрямовані на сприяння розвитку спільних проєктів у галузі,

допомога новому поколінню професіоналів у кіно- та аудіовізуальній галузі в реалізації своїх проєктів на міжнародному рівні,

сприяння розвитку спільної діяльності, спрямованої на підтримку зростання та міжнародного розвитку кіно- та аудіовізуальної галузі в кожній країні,

розповсюдженню творів та розвитку проєктів спільного виробництва між країнами та професійному та освітньому обмінові.

Меморандум про співпрацю є чинним один рік, після чого автоматично поновлюється.