Зеленський запропонував кандидатуру Умєрова на посаду міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться у проекті Постанови на сайті Верховної Ради 5 вересня.

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На сайті ВР проєкт постанови про призначення Умєрова міністром оборони зареєстровано під номером 10004.

“… вношу подання про призначення Р.Умєрова на посаду міністра оборони України.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Верховній Раді України Ф.Веніславський”, – йдеться у документі.

Довідка, Рустем Енверович Умєров — український політичний і державний діяч та підприємець кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання від партії «Голос» (2019—2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року.

Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року — співголова депутатського об’єднання «Кримська платформа» у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту про скасування вільної економічної зони «Крим».

У 2013 році став співзасновником і в подальшому головним виконавчим директором компанії ASTEM Foundation.