Відомий китайський виробник електрокарів презентував нову розробку — компактний та стильний передньопривідний сімейний електрокросовер BYD Yuan Pro. Новинка має оригінальний дизайн та комплектацію, що дуже нагадують популярний хетчбек Ford EcoSport. У них дуже схожий силует кузова та практично однакові двері багажника, що відчиняються у бік і доповнені запаскою. Але за габаритами кросовер з Китаю трохи більший за конкурента — 4,3-метровий, з колісною базою 2535 мм проти 2519 мм у представника Форда. До того ж він він екологічно чистий, повністю працює на електриці, та є досить бюджетним — в Китаї його можна купити за ціною від 14500 доларів.

Чим ще особливий BYD Yuan Pro: характеристики та переваги

Автомобіль представлений розробником в декількох варіантах кольора кузова та трьох комплектаціях, оснащений:

136-сильним мотором, що дозволяє розвивати швидкість до 150 км/год;

сучасною, надійною та захищеною від займання та вибухів літій-залізо-фосфатною акумуляторною батареєю ємністю 38 або 47,04 кВт/год (залежить від варіанта комплектації) — має запас ходу 320 або 401 км, відповідно;

подушками безпеки та системою круїз-контроль;

панорамним люком;

мультикермом, на якому розташована велика кількість додаткових елементів керування;

віртуальною панеллю приборів на невеликому 8-дюймовому дисплеї та мультимедійною системою у вигляді 10,1-дюймового сенсорного екрану, що може змінювати положення (горизонталь/вертикаль) одним натисканням кнопки.

У преміум-комплектації недорогого електричного кросовера також присутні додаткові елементи комфорту: вбудований відеореєстратор, функція підігріву дзеркал тощо.

Де придбати електромобіль BYD Yuan Pro в Україні

Замовити електромобіль BYD Yuan Pro варто у офіційних дистриб’юторів бренду. Такі продавці напряму співпрацюють з виробниками, не переплачують за послуги посередників та мають можливість запропонувати продукцію покупцям в Україні за найнижчою вартістю. Саме такою фірмою є Ncars з міста Одеса.

Компанія вже понад 9 років професійно займається експортом різноманітної техніки та електроніки з Піднебесної, у тому числі й електромобілей — має два салони, в Одесі та Києві, та власний департамент в Шеньчжені. Співробітники Ncars досконало знають ринок і логістику Китаю, оформлюють замовлення безпосередньо у представників BYD, особисто контролюють якість отриманого товару та всі етапи його доставки та розмитнення.