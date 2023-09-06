Бельгія передасть ракети Sea Sparrow для ЗСУ

Бельгія має намір передати Україні ракети класу земля-повітря Sea Sparrow, які викупила у ФРН, для посилення протиповітряної оборони.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Йдеться про вісім ракет, вартість кожної з яких становить приблизно сім тисяч євро.

Бельгійський уряд також планує надати нашій державі техніку на 150 мільйонів євро на додачу до інших проєктів з підтримки.

Поки невідомо, які системи використовуватимуть захисники для пусків таких ракет. Однак, повідомлялося, що Україна та Польща працюють над інтеграцією Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 – частину радянського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.