Бельгія передасть ракети Sea Sparrow для ЗСУ

Бельгія має намір передати Україні ракети класу земля-повітря Sea Sparrow, які викупила у ФРН, для посилення протиповітряної оборони.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
Читай також: За програмою “єОселя” видано 2,5 тис. іпотечних кредитів на 3,4 млрд гривень
Йдеться про вісім ракет, вартість кожної з яких становить приблизно сім тисяч євро.
Бельгійський уряд також планує надати нашій державі техніку на 150 мільйонів євро на додачу до інших проєктів з підтримки.
Поки невідомо, які системи використовуватимуть захисники для пусків таких ракет. Однак, повідомлялося, що Україна та Польща працюють над інтеграцією Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 – частину радянського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.
- У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
- Україна візьме участь у “Євробаченні-2024”: в нацвідборі буде нововведення
- В Україні вперше відкриють бібліотеку настільних ігор
- Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму
- На порталі «Дія» з’явились нові сервіси для батьків з дітьми
- Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта
- Південна Корея планує надати Україні майже $400 млн протягом 2024 року
- Мінсоцполітики ініціює запровадження електронного обліку гумдопомоги
- До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2
- Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України
- В Україні засновують кримськотатарське видавництво Kitap Qalesi
- День війни коштує Україні $100 мільйонів, — Резніков
- В Україні створили першу книжкову радіостанцію