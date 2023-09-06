Повінь – зміна системи

Menu
Close

Бельгія передасть ракети Sea Sparrow для ЗСУ

06.09.2023

Бельгія має намір передати Україні ракети класу земля-повітря Sea Sparrow, які викупила у ФРН, для посилення протиповітряної оборони.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Читай також: За програмою “єОселя” видано 2,5 тис. іпотечних кредитів на 3,4 млрд гривень

Йдеться про вісім ракет, вартість кожної з яких становить приблизно сім тисяч євро.

Бельгійський уряд також планує надати нашій державі техніку на 150 мільйонів євро на додачу до інших проєктів з підтримки.

Поки невідомо, які системи використовуватимуть захисники для пусків таких ракет. Однак, повідомлялося, що Україна та Польща працюють над інтеграцією Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 – частину радянського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.

  • У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
  • Україна візьме участь у “Євробаченні-2024”: в нацвідборі буде нововведення
  • В Україні вперше відкриють бібліотеку настільних ігор
  • Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму
  • На порталі «Дія» з’явились нові сервіси для батьків з дітьми
  • Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта
  • Південна Корея планує надати Україні майже $400 млн протягом 2024 року
  • Мінсоцполітики ініціює запровадження електронного обліку гумдопомоги
  • До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2
  • Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України
  • В Україні засновують кримськотатарське видавництво Kitap Qalesi
  • День війни коштує Україні $100 мільйонів, — Резніков
  • В Україні створили першу книжкову радіостанцію
 