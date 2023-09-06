Кількість ФОПів в Україні перевищила довоєнні показники

Кількість фізичних осіб-підприємців в Україні перевищила довоєнні показники: збільшення кількості зареєстрованих ФОПів свідчить про відновлення українського бізнесу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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За словами заступниці міністра Надії Бігун, станом на початок літа кількість фізичних осіб-підприємців в Україні становить близько 2 мільйонів.

“І це навіть більший показник, ніж був у нас до повномасштабного вторгнення. Зараз маємо майже на 36 тисяч фізичних осіб-підприємців більше, ніж було до війни, в січні 2022 року”, – розповіла Бігун.

Вона повідомила, що наразі економіка відновлюється і спостерігається зростання ВВП майже на 2,2%.

Заступниця міністра економіки наголосила, що зростання економіки важливе для України, оскільки коштом податкових надходжень від бізнесу фінансуються військові потреби.