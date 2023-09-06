Британія передасть Україні розвідувальні бронемашини Scimitar

Велика Британія передає Україні броньовані розвідувальні машини CVR(T) модифікації Scimitar MK2 після підготовки фахівцями компанії Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: “Укроборонпром” презентував Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023-2024 роки
Як зазначається, представники RBSL вирушили до Німеччини, щоб допомоги військовослужбовцям британської армії у підготовці розвідувальних машин класу CVR(T) MK2 до відправки в Україну.
Фахівці надали підтримку у діагностуванні несправностей, технічні консультації та рекомендації з ремонту, поради щодо безпеки транспортних засобів, провели дорожні випробування та взяли участь у ремонті.
Загалом упродовж 32 днів вдалося підготувати 23 машини.
Модифікації CVR(T) включають, зокрема, легкі танки Scorpion та Scimitar, бронетранспортер Spartan, самохідну протитанкову ракетну установку Striker та командно-штабну машину Sultan.
- У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
- Україна візьме участь у “Євробаченні-2024”: в нацвідборі буде нововведення
- В Україні вперше відкриють бібліотеку настільних ігор
- Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму
- На порталі «Дія» з’явились нові сервіси для батьків з дітьми
- Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта
- Південна Корея планує надати Україні майже $400 млн протягом 2024 року
- Мінсоцполітики ініціює запровадження електронного обліку гумдопомоги
- До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2
- Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України
- В Україні засновують кримськотатарське видавництво Kitap Qalesi
- День війни коштує Україні $100 мільйонів, — Резніков
- В Україні створили першу книжкову радіостанцію