США хочуть передати українським силовикам 190 бронемашин 

Сполучені Штати Америки хочуть передати українським силовикам 190 протимінних автомобілів для захисту від засідок (MRAP).

Як передає Amazing Ukraine, про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

MRAP дадуть українським правоохоронцям можливість захищати мирне населення поблизу лінії фронту.

Також вона заявила, що була присутня разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на зустрічі з представниками МВС України та Держприкордонслужби України.

Вони передали перші американські протимінні автомобілі для захисту від засідок (MRAP) прикордонникам і поліції України.