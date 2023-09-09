Все що потрібно знати про крипту у новому подкасті «Крипто(не)залежні» від MEGOGO та Binance

Український медіасервіс MEGOGO та криптовалютна біржа Binance запускають подкаст про блокчейн та криптоіндустрію. Проєкт складається з 12 епізодів і представлений у відео- та аудіоформаті: інтерв’ю з експертами галузі та лідерами думок, обговорення останніх новин і тенденцій у криптопросторі та глибоке занурення у технологію, що лежить в основі конкретних криптовалют.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Актуальність подкасту підтверджує стрімке зростання прийняття криптовалют серед українців та їх активне використання крипти в повсякденному житті. За даними провідних дослідницьких компаній та організацій, таких як Triple A і Chainalysis, понад 6 млн українців володіють криптовалютами. У 2022 році Україна зайняла третє місце у світі за рівнем прийняття криптовалют з боку населення.

“Освіта залишається ключовим компонентом стратегії Binance у просуванні масового впровадження цифрових активів. Україна займає одну з лідируючих позицій щодо рівня прийняття криптовалют, і завдання Binance – надати користувачам усі необхідні знання про криптовалюти, а також повідомити про всі супутні ризики”, – коментує генеральний менеджер Binance в Україні, Кирило Хом’яков.

Серед тем подкасту: блокчейн та його роль у сучасному світі, криптовалюти та їх роль у фінансовій системі, Bitcoin та основні події в історії, альтернативні криптовалюти та їх особливості, торгівля та інвестування на криптовалютних біржах, впровадження коштів на криптобіржі та безпека гаманців, інвестування та трейдинг на ринку криптовалют, криптосленг та основні поняття ринку, способи заробітку з криптовалютами, світ WEB3 та новітні тренди, тенденції в криптовалютній індустрії, безпека та захист у криптосфері.

Протягом всього подкасту свою тему розкривають криптоентузіасти (Олександр Момот, Peterson Trade, Hexdrunker), представники класичного інвестування (Любомир Остапів “Сімейний Бюджет”), а також представники влади (кіберполіція, Олексій Жмеренецький).

Подивитися подкаст «Крипто(не)залежні» можна абсолютно безкоштовно в розділі «Шоу» на платформі MEGOGO, а також послухати у мобільному додатку MEGOGO у розділі «Аудіо». Проєкт також буде доступний на інших популярних подкаст-платформах.