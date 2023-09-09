Оператори Армії дронів за три місяці уразили 1280 одиниць техніки росіян – Федоров

Щотижня ударні роти БПЛА знищують ворожу техніку, склади боєприпасів та особовий склад ворога. Зокрема, цього тижня уразили 189 одиниць техніки. У межах Армії дронів операторів забезпечують технологіями для ефективної та результативної роботи.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Урядовий портал.

Детальніше про проект, роботу фандрейзингової платформи UNITED24 та застосунок Мрія розповів Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону.

«Із червня ударні роти БПЛА та спецпідрозділи, які забезпечуємо в межах Армії дронів, знищили 1280 одиниць техніки росіян. Це сотні мільйонів доларів. Дрон за 500 доларів може знищити танк окупанта вартістю від 3 до 5 млн доларів. Цього року нам вдасться масштабувати виробництво БПЛА в 100 разів. Тому знищеної техніки буде більше», — зазначив Михайло Федоров.

Окрім цього, Віце-прем’єр-міністр розповів про фандрейзингову платформу UNITED24. За весь час роботи через платформу задонатили понад 459,6 млн доларів люди і бізнеси зі 110 країн світу.

«Головне завдання UNITED24 — залучати ресурси та увагу всього світу, щоб підтримувати Україну. У цьому нам допомагають амбасадори та партнери платформи. Нещодавно завершили збір «Єдність». Анонсували співпрацю з Glovo. Вдячний партнерам за системну підтримку», — додав Михайло Федоров.

Також в ефірі Віце-прем’єр-міністр розповів про проект Мрія. Це освітній застосунок, який допоможе дітям швидше розвиватися й стане зручним інструментом для взаємодії учнів, батьків та педагогів. У застосунку буде доступний освітній контент, інформація про розвиток інновацій, можливість дізнатися про гранти, проекти тощо. Наразі Мрію планують запустити в бета-тест до кінця року, а вже з наступного — масштабувати проект на школи по всій країні.