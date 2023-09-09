Перші 10 танків Leopard 1 від трьох країн прибули в Україну

Перші танки Leopard 1, які були передані Україні Данією, Німеччиною і Нідерландами, прибули до України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“Перші 10 танків вже відправлені в Україну. І ще більше вже в дорозі”, – йдеться у заяві данських Збройних сил.

Данські війська в Німеччині навчають українські сили роботі з цією бронетехнікою.

“Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти битву, яку вони ведуть зараз”, – сказав командувач армії Арпе Нільсен.

У лютому Данія, Німеччина та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва в “найближчі місяці” – зазначають Збройні сили Данії.