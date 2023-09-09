GROSU презентувала пісню “Звичка”, яка викликала “бум” у соцмережах

Українська співачка GROSU презентує чуттєвий трек про кохання “Звичка”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистки.

“Зараз в мене відбувається душевне переродження, коли хочеться максимальної душі, лірики, важливих тем і того, що максимально чіпляє . Мені надзвичайно приємно, що ця пісня не залишила нікого байдужим”.

Пісня ще до виходу стала хітом. Адже, коли співачка поділилась фрагментом нового треку “Звичка” митю набрала мільйони переглядів. Лише у ТікТок на неї за короткий проміжок часу було знято більше 10 тисяч кліпів користувачами.

“Я справжня й випускаю пісні не для хайпу. Тому особливо радію, коли бачу таку віддачу у слухача. З кожним днем росте число людей, які постійно викладають цей трек в себе. Ми не зіпсовані, ми вміємо кохати, відчувати, переживати, тому кожен бачить себе у цій пісні. У всіх була і любов, і звичка, і біль, і досвід який хочеться викреслити із життя, мені теж близька ця тема”.

Разом з хітом артистка презентує нову відеороботу.

“Кліп знятий моєю командою та з мінімальним вкладенням, тому що в цей час важливіше витрачати кошти на інші речі. До того ж, я вважаю, що в творчості не важливо які гроші ти вкладаєш, важлива – душевність ,яка притягує погляд і обов’язково передається тим, хто споглядає”.

В кліпі на пісню “Звичка” Аліна передала правду життя:

“Відеоробота зроблена на реальних подіях: частина історії із мого життя, а частина історії моєї близької людини. Знімалися мої місцеві друзі, вони всі професійні актори, деякі з них з нашим українським корінням. Дівчина в нас з Канади. Хлопець абсолютний американець, доросла жінка американка з європейським корінням, а маленький хлопчик саме з України”.

Кліп розповідає історію розставання з хлопцем, який починає жити своє життя.

“В кліпі немає позитивних чи негативних героїв, це все звичайне життя. Люди розходяться, хтось покинутий, хтось щасливий, хтось страждає, хтось радіє. Всі ми дуже любимо жити чужим життям, слідкувати, як людина живе, як вона знаходить після нас наступне кохання, одружується, зʼявляються діти, старіє. Ти постійно слідкуєш, коли ти ще не байдужий і витрачаєш своє життя на життя іншої людини. Тобто, не робиш себе щасливим. Я вважаю, що це дуже велика помилка. Треба викреслювати минуле, якщо це не твоя доля і починати створювати своє особисте майбутнє, твоя доля тебе знайде. В моєму ж кліпі героїня все своє життя витратила на чекання свого героя, й поки він жив своє життя, дивилась у вікно за ним, врешті дочекалась”.

Співачка заклала в ідеї кліпу важливу мораль:

“Я хочу донести те, що варто жити далі, навіть якщо розійшлись з хлопцем. Якщо це доля, то ви обов’язково ще зустрінетесь і не потрібно витрачати на споглядання всі свої дорогоцінні хвилини”.