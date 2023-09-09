Залучення якомога ширшого кола країн до реалізації Української формули миру створить реальну ізоляцію Росії – Зеленський

Залучення Китаю та країн Глобального Півдня до реалізації Української формули миру забезпечить реальну політичну та економічну ізоляцію Росії.

Як передає Amazing Ukraine, про це заявив Президент Володимир Зеленський на дискусійній панелі 18-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії «Майбутнє вирішується в Україні» повідомляє Офіс Президента.

«Для нас важливо залучити Китай до Формули миру. Для нас важливо залучити Глобальний Південь конкретно на наш бік. Усе це матиме вплив, і буде реальна, конкретна – не абстрактна – політична ізоляція Росії. За політичною ізоляцією завжди йде ізоляція економічна. І мілітарна. Це дуже важливі кроки», – сказав Володимир Зеленський.

Також, зазначив він, вагомим був прямий меседж Китаю Російській Федерації щодо неприпустимості залякування ядерною зброєю.

На переконання Глави держави, Україна обрала правильну стратегію в напрямі імплементації Формули миру. Зокрема, відбулася вже друга зустріч на рівні радників із питань національної безпеки щодо Формули, яка сприяла залученню ширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

«Це був надзвичайно важливий крок – додалися країни, які ще вчора балансували й хотіли пропонувати щось відокремлене від нашої стратегії щодо закінчення війни», – констатував Президент.

За його словами, Україна готова вислухати пропозиції партнерів щодо пунктів Формули миру, зокрема стосовно ядерної, продовольчої безпеки та загалом встановлення миру.

«Ми готові чути ваші пропозиції. Всі. У нас є спільні речі, які нам усім потрібні. Ви не хочете захищати Україну? Добре, захищайте від ядерної зброї весь світ. Ви не хочете захищати українського фермера? Добре, захищайте, будь ласка, своїх людей від голоду. Тобто спільні інтереси повинні бути», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що після зустрічей на рівні радників у Копенгагені та Джидді триває підготовка третьої зустрічі, яка, як очікується, буде ще потужнішою.

«Після цього можемо вийти на перший саміт лідерів. І на цьому саміті нам потрібно зібрати якомога більше країн світу», – зазначив Президент.