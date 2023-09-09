Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023: вірші та картинки

9 вересня 2023 року святкують День фізичної культури та спорту в Україні. Він припадає на другу суботу вересня. Це – професійне свято всіх спортсменів.
Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята – з Днем фізичної культури і спорту України.
Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023
День фізичної культури
Відмічає весь народ.
Ось і я вас привітаю,
Побажаю нагород.
Завжди буде місце спорту
Хай у вашому житті.
На життєвім п’єдесталі
Будь завжди на висоті.
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Вітаю вас із Днем фізичної культури та спорту – святом прославлених спортсменів, тренерів і всіх, хто просто веде здоровий спосіб життя!Бажаємо всім спортсменам міцного здоров’я, великої удачі, наполегливості, наснаги та перемог! Нехай щастить усім, хто присвятив своє життя великій справі, яка символізує силу, велич духу і мужність, сприяє популяризації та розвиткові сфери фізичної культури і спорту!
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Сердечно вітаємо з Днем фізичної культури, усіх спортсменів та активістів спорту. Зичимо усім міцного здоров’я, особистого щастя, успіхів у справі розвитку фізичної культури і спорту,
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День спорту і фізичної культури,
В Україні відзначаємо,
Всім спортсменам багато щастя
І успіхів ми бажаємо.
День фізичної культури і спорту в Україні – це важливе свято.
В цей день нехай збудуться надії
І спортивні мрії твої.
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Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю починати кожен день з вправ посмішок та радості, стрибків до самих хмаринок щастя та бігу до вершин свого успіху. Також бажаю впевненості у собі та вдачі, бадьорості та жвавості, веселого настрою та відмінної форми у сукупності.
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День фізичної культури й спорту в Україні,
Відзначають всі спортсмени нині.
Ми вас також привітаємо з професійним святом,
Щоб терпіння й сил у вас було багато.
Щоб змагання й тренування у користь вашу були,
Щоб медалі золоті та срібло ви здобули.
Щоб пишались вами всі мешканці країни,
Ви таланти спорту рідної України.
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В цей день давайте дружно
Вийдемо разом на зарядку,
І пробіжкою, якщо потрібно,
Затвердимо свої порядки.
Якщо ваш друг — фізкультура,
Не доведеться пити мікстури,
Не доведеться вам хворіти,
Без руху сидіти!
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Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю впевнено та жваво крокувати до важливої мети, бажаю активно та сміливо приймати участь у боротьбі за успіх, бажаю бути переможцем та з кожним днем становитися все більш міцною та загартованою людиною.
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Із днем фізичної культури!
Рух — це здоров’я, рух — життя.
Хай настрій буде не похмурим,
Ентузіазму без кінця.
Долайте цілі і вершини,
Вперед ідіть до перемог,
Розвитку форми без упину,
Любов’ю буде нехай спорт!
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Хай посилає доля Вам добро,
Щастя багато, здоров’я, тепло,
Удача хай не зрадить у житті,
А поруч будуть люди дорогі,
Досягнення тішать увесь світ,
Не знайте Ви ні горя, а ні бід,
Нехай душа ніколи не старіє,
і завжди збуваються всі мрії.
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Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю у будь-якій ситуації, у будь-який день бути сильною, впевненою, відважною, стійкою людиною, яка не зазнає поразок, яка увесь час рухається тільки вперед. Міцної витримки тобі та відмінної фізичної форми!
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У День фізичної культури і спорту бажаємо всьому народу України урізноманітнити свій спосіб життя фізичними вправами, командними іграми на свіжому повітрі, тренуваннями в спортзалах або просто домашньою зарядкою! Нехай за це здоров’я вам обов’язково скаже «спасибі»!
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З Днем фізкультури та спорту вітаю!
Спосіб здоровий життя вибираю.
Раджу й тобі мати корисні звички,
Пити не каву, не чай, а водичку.
Спорт хай частиною стане життя,
Буде щасливим тоді майбуття.
Тіло і дух твої будуть здорові,
Будуть чекати успіхи нові!
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Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю з ранку до ночі бути у відмінній формі, бажаю безмежної любові до спорту та до свого життя. Рухайся тільки вперед, впевнено йди до успіху, вір у себе, біжи до своєї мрії, стрибай до самих небес щастя.
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На працю, на волю, на перемогу,
На радість і добро, і на успіх,
Нехай настає в житті час розквіту,
І буде щастя для спортсменів всіх!
Вітаю всіх спортсменів,
Бажаю більше результатів, сил.
Щоб вас противники боялися,
Щоб кожен свій рекорд побив.
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