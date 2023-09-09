Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023: вірші та картинки

9 вересня 2023 року святкують День фізичної культури та спорту в Україні. Він припадає на другу суботу вересня. Це – професійне свято всіх спортсменів.

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята – з Днем фізичної культури і спорту України.

Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023 Привітання з Днем фізичної культури і спорту України 2023

День фізичної культури

Відмічає весь народ.

Ось і я вас привітаю,

Побажаю нагород.

Завжди буде місце спорту

Хай у вашому житті.

На життєвім п’єдесталі

Будь завжди на висоті.

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Вітаю вас із Днем фізичної культури та спорту – святом прославлених спортсменів, тренерів і всіх, хто просто веде здоровий спосіб життя!Бажаємо всім спортсменам міцного здоров’я, великої удачі, наполегливості, наснаги та перемог! Нехай щастить усім, хто присвятив своє життя великій справі, яка символізує силу, велич духу і мужність, сприяє популяризації та розвиткові сфери фізичної культури і спорту!

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Сердечно вітаємо з Днем фізичної культури, усіх спортсменів та активістів спорту. Зичимо усім міцного здоров’я, особистого щастя, успіхів у справі розвитку фізичної культури і спорту,

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День спорту і фізичної культури,

В Україні відзначаємо,

Всім спортсменам багато щастя

І успіхів ми бажаємо.

День фізичної культури і спорту в Україні – це важливе свято.

В цей день нехай збудуться надії

І спортивні мрії твої.

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Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю починати кожен день з вправ посмішок та радості, стрибків до самих хмаринок щастя та бігу до вершин свого успіху. Також бажаю впевненості у собі та вдачі, бадьорості та жвавості, веселого настрою та відмінної форми у сукупності.

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День фізичної культури й спорту в Україні,

Відзначають всі спортсмени нині.

Ми вас також привітаємо з професійним святом,

Щоб терпіння й сил у вас було багато.

Щоб змагання й тренування у користь вашу були,

Щоб медалі золоті та срібло ви здобули.

Щоб пишались вами всі мешканці країни,

Ви таланти спорту рідної України.

***

В цей день давайте дружно

Вийдемо разом на зарядку,

І пробіжкою, якщо потрібно,

Затвердимо свої порядки.

Якщо ваш друг — фізкультура,

Не доведеться пити мікстури,

Не доведеться вам хворіти,

Без руху сидіти!

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Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю впевнено та жваво крокувати до важливої мети, бажаю активно та сміливо приймати участь у боротьбі за успіх, бажаю бути переможцем та з кожним днем становитися все більш міцною та загартованою людиною.

***

Із днем фізичної культури!

Рух — це здоров’я, рух — життя.

Хай настрій буде не похмурим,

Ентузіазму без кінця.

Долайте цілі і вершини,

Вперед ідіть до перемог,

Розвитку форми без упину,

Любов’ю буде нехай спорт!

***

Хай посилає доля Вам добро,

Щастя багато, здоров’я, тепло,

Удача хай не зрадить у житті,

А поруч будуть люди дорогі,

Досягнення тішать увесь світ,

Не знайте Ви ні горя, а ні бід,

Нехай душа ніколи не старіє,

і завжди збуваються всі мрії.

***

Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю у будь-якій ситуації, у будь-який день бути сильною, впевненою, відважною, стійкою людиною, яка не зазнає поразок, яка увесь час рухається тільки вперед. Міцної витримки тобі та відмінної фізичної форми!

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У День фізичної культури і спорту бажаємо всьому народу України урізноманітнити свій спосіб життя фізичними вправами, командними іграми на свіжому повітрі, тренуваннями в спортзалах або просто домашньою зарядкою! Нехай за це здоров’я вам обов’язково скаже «спасибі»!

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З Днем фізкультури та спорту вітаю!

Спосіб здоровий життя вибираю.

Раджу й тобі мати корисні звички,

Пити не каву, не чай, а водичку.

Спорт хай частиною стане життя,

Буде щасливим тоді майбуття.

Тіло і дух твої будуть здорові,

Будуть чекати успіхи нові!

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Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю з ранку до ночі бути у відмінній формі, бажаю безмежної любові до спорту та до свого життя. Рухайся тільки вперед, впевнено йди до успіху, вір у себе, біжи до своєї мрії, стрибай до самих небес щастя.

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На працю, на волю, на перемогу,

На радість і добро, і на успіх,

Нехай настає в житті час розквіту,

І буде щастя для спортсменів всіх!

Вітаю всіх спортсменів,

Бажаю більше результатів, сил.

Щоб вас противники боялися,

Щоб кожен свій рекорд побив.

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