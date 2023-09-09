МАГАТЕ попереджає про посилення військової активності навколо ЗАЕС

МАГАТЕ звертає увагу на посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції на тлі численних вибухів протягом останнього тижня. З такою заявою виступив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ONLINE.UA.

За словами Гроссі, фахівці МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, розповідають, що протягом останнього тижня чули численні вибухи. Він також наголосив, що це може свідчити про посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на об’єкті.

“Звіти, які я отримую від наших експертів, свідчать про те, що вибухи сталися на деякій відстані від Запорізької атомної електростанції. Однак я, як і раніше, глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруженості в регіоні. Що б не сталося в зоні конфлікту, де б вона не знаходилася, від ядерної аварії постраждають всі, і я закликаю вжити всіх необхідних заходів, щоб цього не сталося”, — заявив Рафаель Гроссі.