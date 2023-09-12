Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen

Уряд Швеції обговорить зі збройними силами надання Україні винищувачів JAS 39 Gripen, які можуть нести високоточну зброю для ураження наземних і надводних цілей.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Уряд хоче знати, серед іншого, як передача вплине на обороноздатність Швеції та як швидко Швеція зможе отримати нові винищувачі Gripen на заміну.

Уряд може подати офіційний запит до збройних сил уже в четвер.

Згідно з повідомленням, Україна висловила сподівання отримати один дивізіон, який складається з 16-18 реактивних літаків шведського виробництва, які виробляє оборонний концерн Saab.