З 12 вересня фільм «Барбі» доступний на MEGOGO

Фільм «Барбі» з Марго Роббі у ролі Барбі та Райаном Гослінг у ролі Кена з 12 вересня доступний для перегляду на медіасервісі MEGOGO. Нагадаємо, «Барбі» став найкасовішим в історії студії Warner Bros., зібравши у світовому прокаті 1, 342 мільярда доларів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Стрічка привертає увагу глядачів до глибоких питань екзистенції та самопізнання. У країні Барбіленд ідеальність – закон. Однак, героїня Барбі вирішує потрапити у світ людей, де її незвичайність не засуджується.

Режисером стрічки стала Грета Гервіг, яка зняла номіновані на “Оскар” фільми “Леді Птаха” та “Маленькі жінки”. Сценарій для «Барбі» вона писала разом зі своїм творчим та романтичним партнером Ноєм Баумбахом, який також є визнаним режисером.

Подивитись з 12 вересня на MEGOGO можна за посиланням.