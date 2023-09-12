В Україні стартувала реєстрація на “Найдовший у світі марафон”

Стартувала реєстрація для участі в “Найдовший у світі марафон”, який запланований на 29 жовтня. Подія організована компанією “Нова пошта” і має благодійний характер.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“Під час забігу кожен зможе подякувати герою або героям, вказавши їхні імена на стартовому номері та пробігши дистанцію в Києві або будь-якій точці планети. Замість реєстраційних внесків — донат на збір “Запакуй небо ― прокачай ППО” від Нової пошти та фонду “Повернись живим”, — зазначають організатори.

Щоб приєднатися до забігу, необхідно: