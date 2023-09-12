Польський уряд продовжить заборону на імпорт українського зерна

Уряд Польщі ухвалив резолюцію щодо продовження заборони на імпорт українського зерна після завершення обмежень на рівні Європейського Союзу 15 вересня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

Рада міністрів Польщі на засіданні 12 вересня ухвалила резолюцію “щодо дій, спрямованих на продовження запобіжних заходів щодо імпорту окремих видів сільськогосподарської продукції з України” – зазначається на RMF24.

Дослівно резолюція: “Рада міністрів закликає Єврокомісію продовжити заборону на імпорт зернових з України після 15 вересня.

В іншому разі Польща запровадить власну заборону на національному рівні. Заборона залишатиметься чинною до врегулювання відносин в аграрних питаннях між Польщею та Україною…

Уряд не може погодитися з тим, щоб українське зерно дестабілізувало внутрішній аграрний ринок. Ми допомагаємо нашим сусідам, але маємо захистити польських фермерів”.

Нагадаємо, Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький анонсував, що Польща “не дасть затопити себе” українським зерном і готується продовжити заборону незалежно від того, яким буде рішення Брюсселя.

Україна заявляла, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.