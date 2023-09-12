Підписники Spotify зможуть безкоштовно слухати аудіокнижки в додатку

Spotify надаватиме передплатникам можливість слухати аудіокнижки без додаткової доплати.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

Користувачі, котрі мають підписку на сервіс, за кілька місяців отримають доступ до 20 годин прослуховування на місяць.

Spotifу презентував сервіс аудіокнижок 2022 року, тоді ж до бібліотеки додали приблизно 300 тисяч книжок, завантаження яких було платним. Тепер Spotify планує запустити безкоштовний пробний період для всіх книжок, щоб оцінити цікавість до прослуховування аудіокнижок на платформі.

2015 року Spotify представив подкасти, і наразі в стримінговому сервісі завантажили вже понад 4,4 мільйона подкастів. Як і з подкастами, запуск аудіокнижок у Spotify має на меті допомогти компанії розширити перелік своїх послуг, та розширити потоки доходів. У цьому сегменті вона конкуруватиме з Apple та Amazon.

Spotify — стримінговий сервіс із музикою та подкастами, що запустився у Швеції у 2006 році, а зараз доступний у 92 країнах світу. Від інших музичних платформ Spotify відрізняється можливістю слухати музику за підпискою, персоналізованими музичними рекомендаціями та великим вибором подкастів, деякі з них можна слухати виключно у цьому сервісі.