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Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь

12.09.2023

Німецька збройова компанія Rheinmetall передала Збройним силам України мобільний польовий госпіталь.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Європейська правда».

Передача мобільного польового шпиталю відбувалася у два етапи: спочатку десять українських солдатів взяли участь у 14-денному навчальному курсі, щоб навчитися збирати, розбирати та експлуатувати госпіталь. Потім відбулася його офіційна передача Україні у визначеному місці.

Окрім польового госпіталю, Rheinmetall також надав Україні необхідні транспортні засоби. 20 контейнерів були доставлені до місця призначення десятьма автопоїздами з причепами.

Українських військових навчали у Німеччині. Половина з них вже мала медичну освіту, інша половина – попередню технічну підготовку.

Раніше міноборони Німеччини уклало контракт з дочірньою компанією Rheinmetall RMS на поставку госпіталю та пов’язану з ним навчальну підтримку. Вартість замовлення становить близько 9 млн євро.

 