Україна вже отримала від партнерів $2,3 мільярда на відновлення та захист енергетики – Шмигаль

Міжнародні партнери України вже надали 2,3 млрд доларів США на відновлення об’єктів енергетики та їхній захист.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

“Разом уряд України та держави-союзники спрямували на відновлення та захист енергетики 2,3 млрд доларів. Це, зокрема, кошти Світового банку, Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, Євросоюзу, США, Японії, Північної екологічної фінансової корпорації, USAID та інших наших партнерів”, – сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він подякував партнерам за надану допомогу. Шмигаль також наголосив, що ведеться серйозна і системна робота по захисту стратегічних об’єктів енергетики. Зокрема, на позаминулому засіданні Кабмін виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

“Ми робимо проєкти, які ніхто ще у світі не робив. За тижні встановлюємо та ремонтуємо те, на що в інший час ішли б місяці або навіть роки. Дякую нашим інженерам, енергетикам, будівельникам за цю надзвичайну роботу”, – зазначив очільник уряду.

Як повідомлялося, за словами представника ГУР Вадима Скібіцького, Росія може поновити обстріли українських енергетичних об’єктів наприкінці вересня чи на початку жовтня.

Із жовтня минулого року по квітень цього року РФ здійснила 33 масовані атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури, по яких було випущено понад 1000 дронів і ракет.