Документальний фільм від ГУР “Збиті льотчики Росії” дивитися онлайн – ВІДЕО

У фільмі “Збиті льотчики Росії” показали історії восьми збитих російських льотчиків, а також унікальну історію спецоперації воєнної розвідки “Синиця” про російського пілота, який перелетів на сторону добра разом із своїм вертольотом Мі-8.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Фільм входить до циклу “Воєнна розвідка України”, який створюють спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України за підтримки Міністерство культури та інформаційної політики України.

У фільми показано, як Сили оборони та безпеки захищали українське небо від російської повітряної навали, а також розповідаються історії восьми збитих російських льотчиків.

Крім того, у фільмі показана унікальна історія спецоперації воєнної розвідки “Синиця” про російського пілота, який “перелетів на сторону добра, світла і справедливості” разом із своїм вертольотом Мі-8 АМТШ зі складу 319 окремого вертолітного полку (в/ч 13984 Приморський край РФ).