Німеччина готується передати Україні новітні САУ RCH 155

Німецька компанія KMW на замовлення уряду ФРН готується передати Україні першу партію найновіших самохідних артилерійських установок RCH 155. Український посол у Німеччині Олексій Макєєв відвідав завод KMW і переконався, що ці перші бойові машини вже зійшли з конвеєра.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Про те, що Німеччина передасть Україні новітні самохідні артилерійські установки RCH 155, стало відомо наприкінці 2022 року. Але перші повідомлення про це з’явилися раніше – у вересні 2022 року. Загалом на озброєння ЗСУ у першому кварталі 2024 року надійдуть 18 таких бойових машин (спочатку очікувалося, що їх постачання розпочнеться у 2025 році). До речі, кожна така САУ коштує 12 млн євро.

Що це за САУ RCH 155? Які її основні тактико-технічні характеристики?

RCH 155 – це нова колісна самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, створена на шасі бронетранспортера Boxer. Ця САУ може монтуватись і на інше шасі. Наприклад, у Швейцарії RCH 155 зробили на шасі бронетранспортера Piranha III.