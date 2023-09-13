Укрліт звучить: медіасервіс MEGOGO анонсував понад 250 аудіотворів з укрліт у безкоштовному доступі

Медіасервіс MEGOGO запускає у безкоштовний доступ проєкт «Укрліт». Понад 250 творів зі шкільної програми з української літератури (5-11 класи) озвучено та викладено у безкоштовний доступ для всіх бажаючих.​​

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Проєкт реалізується медіасервісом MEGOGO та Міністерством освіти і науки України за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи Дія.Освіта.

Серед творів – Ліна Костенко «Крила», Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сімʼя», Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків», Микола Хвильовий «Я (Романтика)», Валерʼян Підмогильний «Місто» та інші. Загальний хронометраж творів — 108:05:46. Перелік творів сформований згідно з чинною Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з української літератури (рівень стандарту).

«Цьогоріч дистанційно навчатимуться приблизно 2,5 тисячі шкіл, майже 4 тисячі — у змішаному форматі. Ще кілька сотень тисяч дітей здобувають знання за кордоном, і для них освіта — це живий зв’язок з Україною. Крім того, є діти з інвалідністю і ті, кому аудіоформат просто зручніший. Ці озвучені твори створені, щоби нашим дітям було легше навчатися, легше розуміти інформацію та дозувати навантаження. А для дітей за кордоном це знак, що ми про них пам’ятаємо, піклуємося і чекаємо додому після війни», — сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Для озвучування проекту команда MEGOGO AUDIO залучила професійних акторів театру і кіно та медійних особистостей. Формат аудіокниги розширить доступ до творів шкільної програми, а також відкриє новий патерн споживання контенту учнями та вчителями.

«Ми в Мінцифрі вважаємо, що освіта є фундаментом розвитку людського капіталу. Створення сучасного українського освітнього контенту, цифрових та інклюзивних можливостей для вивчення літератури буде корисним не лише школярам, а й широкій аудиторії. За даними дослідження ABF Creative, 48% дітей відзначають, що прослуховування улюбленого аудіоконтенту робить їх щасливішими, а 63% батьків помітили покращення оцінок своїх дітей завдяки аудіоконтенту. «Укрліт» від MEGOGO — це проєкт, який може закохати в українську літературу й показати, що її вивчати зручно й цікаво», — зазначає Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.

MEGOGO планує актуалізовувати список творів та доповнювати новими, що з’являтимуться в програмі.

«Ми в MEGOGO пишаємося тим, що можемо зробити ще один внесок у розвиток української культури та освіти, бо саме вони є основою майбутнього нації.

Віримо, що завдяки аудіокнижкам тисячі дітей і дорослих в Україні та поза її межами послухають Франка та Шевченка і відчують, якою крутою є українська література. На тлі повномасштабного вторгнення ми бачимо зростання користувацького інтересу до освітніх продуктів. Проєкт «Укрліт» відповідає запиту, адже аудіотвори можуть стати предметом інтерактивного навчання в умовах гібридного процесу відвідування школи», – коментує СЕО та засновник MEGOGO Володимир Боровик.

Серед професійних акторів озвучування до проєкту долучилися Павло Буковський, Олександра Кравченко, Артем Каюн, Тетяна Каюн, Володимир Гурін, Людмила Чіркова, Роман Куліш, Вероніка Хникіна. Зірковими дикторами стали Володимир Дантес, Олександр Педан, Roxolana, alyona alyona, Антоніо Лукіч, Григорій Бакланов, Анна Кошмал, Тімур Мірошниченко, Ната Жижченко (лідерка гурту ONUKA).

Послухати «Укрліт» можна безкоштовно у мобільному застосунку MEGOGO у розділі «Аудіо» на смартфонах чи планшетах на базі iOS та Android, а також в автомобілях з аудіосистемами Android Auto та Apple CarPlay.