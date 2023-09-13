Всі країни Балтії закрили в’їзд автомобілям з російською реєстрацією

У середу, 13 вересня, з 10.00 ранку Естонія заборонила в’їзд автомобілів з номерами Російської Федерації, таким чином всі три країни Балтії виконали рекомендації Європейської комісії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“Відсьогодні, точніше, за 16 хвилин, Естонія забороняє в’їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб’ється перемоги” – зазначає міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

“Мета санкцій проти Росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів.

Оскільки Єврокомісія щойно дала роз’яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій”, – цитує міністра внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса ERR.

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспортного засобу повинен буде повернутися в Росію разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.