«Культурний Десант» проведе в столичному артпросторі UYAVA два благодійних концерти

30 вересня та 1 жовтня в Києві, в артпросторі UYAVA, відбудуться два благодійні концерти «Культурного Десанту», на яких виступлять українські артисти і військовослужбовці ЗСУ. У музичній програмі — Коля Сєрга, Саша Чемеров, SKOFKA, Міша Крупін, Василь Байдак, KRUTЬ, Фіолет, Мойсей Бондаренко, Мирослав Кувалдін, Лера Мандзюк та інші.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Артпростір UYAVA став справжньою рушійною силою в наближенні до нашої перемоги. У 2023 році команда локації провела десятки благочинних культурних івентів, аби зібрати кошти на допомогу українським бійцям. UYAVA одразу відгукнулася на пропозицію «Культурного Десанту» й доєдналася до їхньої надзвичайно важливої сьогодні справи.

«Культурний Десант» — об’єднання відомих митців, сили яких у щоденному режимі спрямовані на допомогу й підтримку духу військових, які боронять нас та українську культуру. За час діяльності «десанту» було проведено понад 2500 концертів на лінії фронту, у військових шпиталях і деокупованих містах. Також — ініційовано низку мистецьких та освітніх проектів, спрямованих на культурне відновлення країни, там, де вона цього потребує, і налагодження культурних мостів між військовими та цивільними.

Цього разу представники й резиденти «Культурного Десанту», кожен із яких побував із виступами на фронті або служить там, зберуться на два дні в артпросторі UYAVA, аби підтримати подальшу діяльність об’єднання. На гостей чекатимуть виступи артистів та благодійний аукціон від Василя Байдака.

«Культурний Десант — це, насамперед, про культурну і психологічну підтримку фронту, а також формування діалогу між воєнними та цивільними. Заплановані концерти спрямовані саме на це. Посередництвом музики, гумору, розмов і взаємопідтримки. Радо запрошую киян та гостей міста», — прокоментував майбутній захід керівник «Культурного Десанту» Коля Сєрга.

Квитки на концерти: https://bit.ly/3RizNxP

Виручені на концертах кошти, з квитків і благодійного аукціону, будуть передані на організацію концертів для військових на фронті.