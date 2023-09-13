МОЗ запустило сайт про роботу служби екстреної медичної допомоги

В умовах повномасштабної війни робота служби екстреної медичної допомоги набуває особливого значення, адже, зокрема, від швидкості реагування, від мужності і професіоналізму її співробітників залежить життя і здоров’я українців.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Легендами стали виняткові історії про безстрашних медиків «екстренки», що часто, ризикуючи власним життям, рятують життя своїх пацієнтів.

Відтепер головні аспекти про діяльність екстреної медичної допомоги можна дізнатися на офіційному сайті закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України».

Колектив закладу складається з 58 професіоналів, які організовують та забезпечують формування команд медицини катастроф, що надають екстрену медичну допомогу мешканцям різних регіонів України, зокрема тим, що постраждали від війни.

Наразі робота закладу зосереджена на забезпеченні максимально можливого рівня медичної допомоги населенню на деокупованих територіях.

«Система екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України розбудовується, проводиться аналітична та науково-дослідна роботи для підвищення спроможностей, а також для покращення якості надання екстреної медичної допомоги населенню», – зазначає в.о. директора закладу Віталій Крилюк.

На сайті закладу є декілька інформаційних блоків, зокрема міститься повний перелік обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з контактною інформацією про них, викладена підбірка нормативно-правових документів, що регламентують роботу служби, стрічка основних новин «екстренки» тощо.

Також тут можна дізнатися відповіді на питання, що найчастіше хвилюють людей в роботі служби екстреної медичної допомоги.

Більше про роботу закладу та, зокрема, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф можна дізнатися на сайті.