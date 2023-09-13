Український застосунок BetterMe запустив програму тренувань для людей, які перенесли ампутацію

Програму тренувань для людей, які перенесли ампутацію, розробив український фітнес-застосунок BetterMe, виробник біонічних протезів Esper Bionics і благодійний фонд Future For Ukraine.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

Програма передбачає відеовправи для людей з ампутацією верхньої або нижньої кінцівки. Це понад 200 унікальних вправ різної інтенсивності й тривалості. Ці тренування мають зміцнити мʼязи, підтримувати рухливість суглобів, підвищити витривалість і розвивати загальну рівновагу.

У застосунку є тренування для людей з ампутацією нижньої або верхньої кінцівки. Програма для людей з ампутацією нижньої кінцівки включає різні види планки, вправи лежачи на спині, скручування й розтяжка з протезом.

Програма тренувань для людей з ампутацією верхньої кінцівки включає згинання та розгинання рук, розпрямлення ліктьових суглобів. Крім того, можна виконувати окремі вправи з використанням додаткового обладнання, наприклад, гантелей або вагових пластин.

Застосунок BetterMe: Health Coaching можна завантажити на iOS та Android за посиланням.