Уночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками: є поранені

В Офісі Генерального прокурора показали наслідки атаки більше 30 російсько-іранських ударних безпілотників по Одещині. В Ізмаїльському районі росія вчинила терористичні акти – вдарила по автостоянці вантажних автомобілів та влучила у приватні будинки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє МВС.

Внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано, один з водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).